أدى أعضاء مجلس السيادة الانتقالي الجدد، بالقصر الجمهوري اليوم، القسم أمام رئيس المجلس الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين.



وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن ياسر العطا في تصريح صحفي عقب مراسم أداء القسم، ان تشكيل المجلس يأتي في إطار تصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة لتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية ، السلام والعدالة وترسيخ دعائم الدولة المدنية وانجاح مهام وواجبات الفترة الإنتقالية.



وأضاف الفريق الركن ياسر العطا ان تشكليل المجلس، جاء بعد مسيرة طويلة من البحث والتقصي والمشاورات مع كل مكونات القوى السياسية والاجتماعية في اقاليم السودان المختلفة ، تحقيقا لمبادئ توسيع دائرة المشاركة وعدم الاقصاء.



وأكد عضو مجلس السيادة، ان باب المشاورات مفتوح ومتواصل من أجل تحقيق الوفاق السياسي لانجاح مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق كل شعاراتها، وصولا لإنتخابات حره ونزيهة خلال الفترة المحددة لها في يوليو ٢٠٢٣م.



وعلى ذات الصعيد. أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي سلمى المبارك أهمية تعاون الجميع خلال هذه المرحلة، لتحقيق الاستقرار المنشود وقالت إن هنالك العديد من الملفات المهمة والضرورية التي ينتظر الشعب السوداني انجازها ،وفي مقدمتها السلام والاستقرار والرفاهية والتنمية وتحسين معاش الناس.



وأضافت المبارك انها وافقت على التكليف بدافع وطني لرفع معاناة الشعب السوداني، وان الايام القادمات ستحمل بشريات لمستقبل امن ومستقر .



من جانبه أوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي *أبوالقاسم محمد محمد احمد* ان تشكيل المجلس ياتي تاكيدا لحماية الوثيقة الدستورية وصيانة وصون عزة وكرامة السودان، وقال إن التشكيل يمثل بداية لثورة تصحيحية حقيقية لبناء دولة المؤسسات، معربا عن أمله في ان يتدافع الجميع خلال هذه المرحلة الجديدة لاعلاء قيم التسامح والمحبة ونبذ الكراهية لبناء وطن يسع الجميع.