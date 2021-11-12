تطوير 6 قرى بمطروح في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بتكلفة 170 مليون جنيه

قال المهندس حسين السنيني منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة مطروح، إن ٦ قرى يجري تطويرها حاليًا في المرحلة الثانية من المبادرة بمطروح بتكلفة ١٧٠ مليون جنيه، وهي قرى كشوك عميرة وحلازين بمرسى مطروح، والمراقي بسيوه، والسلام بالحمام، وشماس ببراني وفوكة بالضبعة.

وأضاف أن المرحلة الثانية تتم بها أعمال تطوير البنية الأساسية بتلك القرى والارتقاء بالخدمات بها، وتتضمن خطة تطوير تلك القرى رصف عدد من الطرق بها، سواء طرقًا داخلية بالقرى أو فرعية تربطها بالطرق الرئيسية لتوصيل الخدمات إليها، وإنهاء عزلة بعضها، وإنشاء وتجديد وتجهيز ورفع كفاءة الوحدات الصحية بتلك القرى وعددها ٦ وحدات صحية، منها إنشاء وحدة صحية جديدة بقرية كشوك عميرة، وأخرى بقرية فوكة بالضبعة، ورفع كفاءة ٤ وحدات صحية بقرى السلام وشماس والمراقي وحلازين.

وأكد منسق مبادرة حياة كريمة بمطروح، أنه سيتم تركيب ٤ محولات كهرباء وأعمدة انارة بأربع قرى، ورفع قدره بعض المحولات بقرى فوكة حلازين وكشوك عميرة، وإنشاء ٤ محطات تحلية جديدة قدره ١٠٠ م ٣ يوم في أربع قرى، ومد شبكة مياه بطول ٣ كم بقرية السلام، كذلك تطوير شبكة الري بقرية المراقي، وتزويد محطة تحلية مياه قرية شماس بمحول كهرباء جديد، واستكمال أعمال الصرف بأربع قرى استهدفتها المرحلة الأولي، وتطهير ٢٠٠٠٠م٣ من الآبار الرومانية كذلك تطهير ١٠٠٠ م٣ من آبار النشو بتلك القرى، كما يجري إنشاء ملعب خماسي جديد نجيل صناعي بقرية السلام لتنمية المهارات الرياضية لشباب القرية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير عدد 5 قرى بمطروح، وهى قرى زاوية العوامة وسيدى شبيب بمركز الضبعة، وأبو مزهود بمركز براني، وبهى الدين بمركز سيوة، وقرية سيدنا هود بمركز الحمام، ليصل إجمالي القرى التى تم تطويرها إلى 11قرية.