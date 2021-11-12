قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ ون بين"، اليوم الجمعة، إن بكين وفرت حتى الآن 1.7 مليار جرعة من لقاح مضاد لفيروس (كوفيد-19) لأكثر من 110 دول ومنظمات دولية، مشيرًا إلى أن معظم الجرعات التي حصلت عليها البلدان النامية حتى الآن هي من الصين.

وأضاف "وانغ" - وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن بلاده ستسعى لتوفير ملياري جرعة من اللقاحات خلال هذا العام، لافتًا إلى أن بكين ستوفر المزيد من اللقاحات للدول النامية بطرق متنوعة، وستقدم إسهامات أكبر لتحقيق الإنصاف والقدرة على الحصول على اللقاحات، بجانب سعيها إلى تحقيق نصر مبكر وحاسم على الجائحة.

ونوه "وانغ" بأن بلاده وفرت أكثر من 70 مليون جرعة، ومنحت تبرعات لبرنامج (كوفاكس) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، كما أطلقت مبادرة شراكة الحزام والطريق مع أكثر من 30 دولة للتعاون بشأن لقاحات "كوفيد-19"، بالإضافة إلى تنفيذ إنتاج مشترك للقاحات مع 19 دول نامية.

وعلى الصعيد المحلي، أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء أكثر من 2.36 مليار جرعة من لقاحات كورونا في البر الرئيسي الصيني حتى أمس الخميس.