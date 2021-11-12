جامعة العريش تعلن عن موعد انتخابات الاتحادات الطلابية

أعلنت جامعة العريش بشمال سيناء عن إجراءات ومواعيد انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الكليات والجامعة.

وحددت الجامعة يوم 28 نوفمبر موعدا لفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، ويوم 21 نوفمبر إعلان الكشوف المبدئية ويوم 22 موعدا لتلقي الطعون ويوم 23 لفحص الطعون، ويوم 24 إعلان الكشوف النهائية، ويوم 25 للدعاية الانتخابية، ويوم 28 موعد الانتخابات الجولة الأولى وفرز وإعلان النتائج و 29 انتخابات الإعادة ويوم 30 انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات ويوم 1 ديسمبر انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.

وتحدد يوم 2 ديسمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.