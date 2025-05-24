سجّلت الإمارات السبت، أعلى درجة حرارة على الإطلاق لشهر مايو الماضي منذ بدء التسجيل في العام 2003، بلغت 51,6 درجة مئوية، بحسب المركز الوطني للأرصاد.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد في منشور على منصة إكس: «أعلى درجة حرارة سجلت على (مستوى) الدولة هذا اليوم 51,6 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي»، وفق وكالة فرانس برس.

وكان المركز الوطني للأرصاد أكد الجمعة تسجيل أعلى درجة حرارة بلغت 50,4 مئوية.

وكانت أعلى درجة حرارة سابقة سُجلت في الإمارات في شهر مايو هي 50,2 في العام 2009، بحسب المركز الذي يتتبع بيانات الأرصاد الجوية في الإمارات منذ 2003.

زحتى قبل حلول فصل الصيف، بدأت معدّلات الحرارة في الدولة الخليجية الصحراوية تسجل ارتفاعا غير مُعتاد مقارنة بالفترة نفسها في السنوات الأخيرة.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا احترارا يناهز ضعف المتوسط العالمي، ما يعرّضها للتأثر بشكل كبير بتغير المناخ وتفاقم مخاطر أمن الغذاء والمياه، بحسب تقرير لمنظمة "جرينبيس" في 2022.

وأورد التقرير الذي ركّز على دول من بينها الإمارات: «يواجه مئات ملايين السكان في المنطقة التي تضم أكبر مصدري النفط والغاز في العالم، خطر شح المياه وموجات الحر والفيضانات وغيرها من الآثار السلبية للتغير المناخي».