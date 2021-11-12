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المنتخب الألماني يفتقد خمسة لاعبين في مباراته الأخيرة بتصفيات المونديال

د ب أ
نشر في: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 2:49 م | آخر تحديث: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 2:49 م

كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أن حارس المرمى مانويل نوير وليون جوريتسكا سيكونا ضمن خمسة لاعبين سيغيبون عن صفوف المنتخب في مباراته الأخيرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والمقررة أمام أرمينيا بعد غد الأحد.

وذكر الاتحاد أن لاعب خط الوسط جوريتسكا أصيب بكدمات عندما تلقى ضربة في الرقبة والرأس خلال المباراة التي انتهت بفوز ألمانيا على ليختنشتاين 9 / صفر أمس الخميس، ولن يشارك في مباراة يوم الأحد.

كذلك يعاني جوليان دراكسلر من إصابة وسيغيب نوير وماركو رويس لإراحتهما بينما يغيب أنتونيو روديجر للإيقاف.

وسيتوجه هانسي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني إلى العاصمة الأرمينية يريفان غدا السبت برفقة 19 لاعبا.


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