مصدر بالأنفاق: التشغيل التجريبي لباقي محطات الخط الثالث للمترو قبل نهاية 2023

أكد مصدر بالهيئة القومية للأنفاق، تقدم الأعمال فى محطات الجزأين الثانى والثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث من المخطط افتتاح باقى محطات المرحلة الثالثة قبل نهاية العام 2023.



وقال المصدر لـ«الشروق»، إن أعمال التشطيبات بالجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو (3B) بلغت نسبا متقدمة للغاية، حيث بدأ تركيب القضبان الحديدية فى بعض المحطات بشكل جزئى مثل محطة محور روض الفرج، ومن المخطط بدء التشغيل التجريبى لها فى إبريل 2023، منوها بأن هذا الجزء يبلغ طوله 6.6 كيلومتر، ويشمل 6 محطات وهى السودان وإمبابة والبوهى والقومية العربية والطريق الدائرى ومحور روض الفرج.



وأضاف أن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط دخلت فى مرحلة التشطيبات بشكل كبير عقب الانتهاء من أغلب التشطيبات الإنشائية للمحطات، لتكون المحطات جاهزة للتشغيل التجريبى فى أكتوبر 2023، لافتا إلى أن هذا الجزء يصل طوله إلى 7.1 كيلومتر، وهو الجزء الذى يبدأ من محطة الكيت كات باتجاه جامعة القاهرة وتشتمل على 5 محطات، و3 محطات نفقية هى التوفيقية ووادى النيل وجامعة الدول العربية، ومحطتين علويتين هما بولاق الدكرور وجامعة القاهرة، حيث ستكون الجامعة محطة تبادلية بين الخطين الثانى والثالث مثل محطتى العتبة وجمال عبدالناصر (الإسعاف).



وأشار المصدر إلى أن أعمال التشطيب التى تُجرى حاليا فى الكثير من المحطات دخلت مرحلة التشطيبات الداخلية وتركيب الإشارات ونظم الاتصالات والمعدات الكهروميكانيكية، كذلك تركيب القضبان والسكة لبعض المحطات.



جدير بالذكر أن وزارة النقل تخطط لربط مشروع قطار مونوريل 6 أكتوبر مع الخط الثالث للمترو من محطة وادى النيل بمنطقة المهندسين، ومنه إلى محطة الاستاد بمدينة نصر ليستقل من خلاله خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالى يتم ربط محطات محافظة الجيزة بمحافظة القاهرة بمحطة عدلى منصور المحورية ثم بالعاصمة الإدارية الجديدة.