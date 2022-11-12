حسين فهمي باكيا: مريت بتجربة قاسية جدا في النكسة و6 أكتوبر كانت بالنسبة لي الثأر

أكد النجم حسين فهمي، أن كل الأدوار التي أدها يحبها ولكن دوره في فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي له مكانة خاصة في قلبه، قائلا: "دور الضابط اللي مر بالهزيمة وينتصر مهمة في حياتي وكانت شخصية مهمة جدا في حياتي وكانت مختلفة ولها مكانة خاصة".

وكشف الفنان حسين فهمي، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن وقوفه على خط بارليف الحقيقي مع زملاؤه الذي قالوا عنه لا يقهر، وبدا عليه التأثر وبكى قائلا: "هذه الفترة أثرت فيا جدا ومريت بتجربة قاسية جدا في النكسة و6 اكتوبر كانت بالنسبة لي الثأر".

وتابع: "انتصار حرب أكتوبر حسيت فيه أني بأخذ بثأري ومكان التصوير والظروف اللي مرينا بيها ومنطقة القناة اللي كلها كانت مدمرة وربنا يحمي بلدنا".