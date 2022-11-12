الرئيس الكوري الجنوبي يحث على التعاون السريع مع الصين واليابان

حضر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قمة "آسيان زائد3"، في العاصمة الكمبودية، بنوم بنه، اليوم السبت، مشددا على أن التعاون مع التكتل الإقليمي أكثر أهمية من أي وقت مضى.



وفي اليوم الثاني من جولته في جنوب شرق آسيا، ذكر يون أن الأزمة المعقدة الحالية، يجب التغلب عليها، من خلال التضامن والتعاون، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.



وأضاف أن كوريا الجنوبية ستضطلع بدور نشط، بوصفها رئيس القمة الثلاثية هذا العام مع الصين واليابان، بالإضافة إلى كونها منسقا، يمثل الدول الثلاث في قمة "آسيان زائد3".



وأعرب يون بشكل خاص عن أمله في إعادة التفعيل السريع لآليات التعاون بين سول وبكين وطوكيو، بما في ذلك عقد قمة ثلاثية.



وذكر يون أنه إذا استجابت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ودول شرق آسيا الثلاث، معا، ستكون قادرة على العمل معا نحو تحقيق سلام ورخاء عالميين، في إشارة إلى مجموعة من التحديات، التي تواجه العالم في مجالات حقوق الإنسان وتغير المناخ والغذاء وسلامة الطاقة وحرب مستمرة.



وحضر القمة زعماء تسع دول من آسيان، بالإضافة إلى رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا ورئيس وزراء الصين، لي كه تشيانج.