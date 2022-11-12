مؤتمر المناخ يُنعش حركة السياحة بمنتجعات جنوب سيناء السياحية

محافظ جنوب سيناء: مطارات جنوب سيناء استقبلت على مدار أسبوع نحو 445 رحلة جوية



تشهد مدينة شرم الشيخ بشكل خاص، وكافة مدن محافظة جنوب سيناء بشكل عام إقبال سياحي لم تشهده من انتشار جائحة فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع فعاليات مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.

ويعد الممشى السياحي بخليج نعمة، منطقة سوهو سكوير، والسوق التجاري القديم أكثر الأماكن بهجة بمدينة شرم الشيخ، لكونهم تعد من أهم أماكن التنزه والسهر بالمدينة، وتشهد هذه المناطق إقبالًا من السائحين، والمشاركين في مؤتمر المناخ.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن فنادق ومنتجعات جنوب سيناء السياحية بكافة مدنها وليس بمدينة شرم الشيخ فقط تشهد حالة رواج سياحي، وسجلت الفنادق السياحية أعلى معدل نسب إشغال منذ فترة طويلة، نظرًا لتوافد السائحين على المنتجعات السياحية بالمحافظة للمشاركة في فعاليات قمة المناخ، وأيضًا الاستمتاع بطقسها الدافئ، وطبيعتها الخلابة.

وأكد المحافظ في تصريح لـ"الشروق"، أن مطارات جنوب سيناء استقبلت على مدار أسبوع نحو 445 رحلة جوية، بواقع 20 رحلة جوية بمطار طابا، و425 رحلة بمطار شرم الشيخ الدولي، هذا بالإضافة إلى السائحين القادمين عبر المنافذ البرية "ميناء طابا"، والبحرية "ميناء شرم الشيخ البحري"، مشيرًا إلى تنوع الجنسيات الوافدة مابين العربية، والأوربية، والأفريقية، والأسوية.

وأوضح أن حركة الرواج السياحي التي تشهدها المنتجعات السياحية لم تنعكس فقط على الإشغالات الفندقية، بل يوجد رواج في حركة البيع والشراء، مما أثر بالإيجاب على البازرات والمحلات، لافتًا إلى أن حركة عدد السائحين الوافدين لمدينة شرم الشيخ فقط تجاوز الـ50 ألف سائح، بينهم سائحين ومشاركين في قمة المناخ، ويوجد عدد كبير من المشاركين في قمة المناخ أقاموا بالمدن السياحية الأقرب لمدينة شرم الشيخ مثل مدن دهب، ونويبع وطابا، وطور سيناء، ويحرصون على المشاركة في فعاليات المؤتمر نهارًا والعودة للإقامة ليلًا بتلك المدن.

وقال أحمد أشرف، يعمل بأحد البازرات بمدينة شرم الشيخ، إنه لأول مرة منذ انتشار جائحة كورونا، تظهر تشهد الميادين والساحات، والبازرات والمحلات اقبلًا بهذا الشكل، مؤكدًا أن مؤتمر المناخ يعد مرحلة فاصلة في السياحية بالمدينة، خاصة أن الوفود تحرص على التسوق وشراء الهدايا التذكارية .

ومن جانبه، أكد رامي رزق الله، مدير قطاع سهوسكوير، إن القطاع يشهد حالة من الرواج السياحي لم يشهده من قبل، حيث يحرص السائحين والمشاركين في قمة المناخ على زيارته، والاستمتاع بأجوائه المبهجة، لكون هذا القطاع يتضمن كافة وسائل الترفيه، مثل الحفلات الغنائية، والاستعراضية التي تقام يوميًا، وأماكن لممارسة كافة أنواع الرياضيات.

وأكد مدير قطاع سوهو، أن الإقبال السياحي لم يتوقف فقط على المشاركين في قمة المناخ، ولكن يوجد رواج سياحي من قبل الأفواج السياحية التي جاءت للاستمتاع بأجواء شرم الشيخ الدافئة، ومشاهدة المدينة في ثوبها الجديد خاصة أن قمة المناخ كان أكبر دعاية سياحية للمدينة بشكل مباشر وغير مباشر.