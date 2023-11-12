الجيش الإسرائيلي: حماس فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي إن نحو 200 ألف فلسطيني غادروا مدينة غزة في الأيام الثلاثة الماضية فقط، وانتقلوا إلى الجزء الجنوبي من القطاع مضيفا أن حركة "حماس" فقدت السيطرة على شمال القطاع.

صرح بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، وقال في مؤتمر صحفي: "لقد غادر الكثير من الناس (غزة) في الأيام الأخيرة لأن حماس فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة. وقد غادره ما يقرب من 200 ألف شخص في الأيام الثلاثة الماضية وحدها".

وشدد المتحدث باسم الجيش على أن السكان المدنيين يغادرون الجزء الشمالي من القطاع الذي تدور فيه المعارك، حيث تقع مدينة غزة نفسها، مشيرا إلى أن مغادرة السكان تتم "خلافا لتعليمات" حركة "حماس".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية، وقصف الطيران الإسرائيلي للمستشفيات والمدارس.

هذا وقد أسفر القصف الجوي والعملية البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حتى الآن، عن استشهاد 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال قتلوا، وأصيب 27 ألفا آخرين، منذ 7 أكتوبر، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.