نائب بالبرلمان الأيرلندي: مطالبات بطرد السفير الإسرائيلى من البلاد

قال ريتشارد باريت، النائب بالبرلمان الأيرلندي، إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تدعم إسرائيل، لكن أيرلندا لم تدعمها، مشيرًا إلى أن «هناك مسيرات وحشودًا ضخمة بدبلن تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل».

وأضاف باريت، خلال تصريحاته لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن «الشعب الأيرلندي تحرك في الشوارع؛ من أجل طرد السفير الإسرائيلي من بلادهم، واتخاذ إجراءات سياسية أمام الأمم المتحدة».

وأشار إلى أن هناك تغيرات في الرأي العام الدولي، بعد اتضاح الرؤية بشأن ما يحدث في قطاع غزة؛ الأمر الذي دفع الكثير من شعوب العالم للاحتجاج والضغط على الحكومات لطرد السفراء الإسرائيليين وتوقيع العقوبات على تل أبيب.

ونوه النائب بالبرلمان الأيرلندي، بأن إسرائيل لا تستجيب لأي مفاوضات ومؤتمرات، مضيفًا أن المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني لا ترضى عنها الشعوب في العالم.