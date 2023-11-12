الزمالك يعلن غياب الجزيري وعلاء عن مواجهة أبو سليم

أكد محمد أسامة، طبيب الفريق الأول بنادي الزمالك أن إصابة سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق تحتاج لفترة علاجية وتأهيل تستمر حتى 10 أيام، مُشيرًا إلى غيابه عن مواجهة أبو سليم في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويواجه نادي الزمالك فريق أبو سليم الليبي، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد 26 نوفمبر الجاري، على إستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وقال محمد أسامة في تصريحات عبر قناة الزمالك: "إصابة سيف الدين الجزيري من الممكن أن تحتاج من 7 لـ 10 أيام حتى يكون جاهزًا للعودة للمشاركة مع الفريق".

وأضاف: "لا أرغب في الاستعجال في عودة التونسي سيف الدين الجزيري، فإصابته لا تحتمل أي مجازفة في الوقت الحالي".

وأتم محمد أسامة تصريحاته قائلًا: "جميع لاعبي الزمالك سيكونوا جاهزون لمباراة أبو سليم الليبي باستثناء الثنائي سيف الدين الجزيري ومحمود علاء".