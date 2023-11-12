كتائب القسام تعلن تدمير 4 آليات إسرائيلية في شمال غزة

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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، تدمير 4 آليات إسرائيلية في شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في منشور أورده المركز الفلسطيني عبر منصة "إكس" اليوم: "دمرنا 3 دباباتً صهيونيةً في محور جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105".

وأشارت إلى تدمير "ناقلة جند صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105"، معلنة أن عناصرها استهدفوا "قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد في منطقة خزاعة شرق خانيونس وتحققت فيها إصابة مباشرة".

وكان الناطق باسم "القسام" أبو عبيدة كشف، في كلمة صوتية، أمس السبت، عن تدمير 160 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بدء العدوان البري الإسرائيلي.