الشرطة الألمانية تعلن مشاركة 5500 شخص بمظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، أن ما يصل إلى 5500 شخص شاركوا في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في ميونخ اليوم السبت.

وأوضحت الشرطة، أنه لم يتم الوصول إلى هذا العدد إلا خلال سير موكب المظاهرة التي سارت بشكل سلمي إلى حد بعيد وفقا للشرطة.

غير أن الشرطة حررت 3 محاضر جنائية في وقائع استخدام شعارات محظورة وتمجيد لأعمال إجرامية على لافتات، وتعلقت إحدى هذه الحالات باستخدام شعار "من النهر إلى البحر" وهو الشعار الذي تم حظره في ولاية بافاريا منذ فترة قصيرة.

وتعود هذه العبارة إلى حقبة الستينيات، حيث كانت منظمة التحرير الفلسطينية تستخدمها آنذاك، ويعبر هذا الشعار عن تحرير المنطقة بين نهر الأردن والبحر المتوسط أي كل فلسطين التاريخية، ما يعني إنكار حق إسرائيل في الوجود.

وطالب المتظاهرون في ميونخ بأمور من بينها وقف إطلاق النار في حرب غزة، وحملت المسيرة شعار "أوقفوا الحرب - الحرية لفلسطين"، وتم تنظيم المظاهرة من قبل فرع حركة "فلسطين تتحدث" في ميونخ.