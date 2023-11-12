إسرائيل تحذر: حزب الله يلعب بالنار

أطلقت إسرائيل تحذيرات شديدة مساء اليوم السبت إلى لبنان، في ظل الهجمات المستمرة من جارتها الشمالية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه حذر حزب الله اللبناني: "لا ترتكبوا خطأ دخول الحرب، سيكون هذا خطأ حياتكم، إن دخولكم الحرب سيحدد مصير لبنان".

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن "الاستفزازات تحولت إلى عدوان" على الحدود الشمالية لبلاده، وحذر من أن "حزب الله يلعب بالنار".

وشدد جالانت على أن معظم القوات الجوية الإسرائيلية لم تعد تعمل في قطاع غزة.

وأشار إلى أن مقدمة الطائرات تشير الآن إلى الشمال، "يجب أن يعلم مواطنو لبنان أنه إذا ارتكب (أمين عام حزب الله حسن) نصر الله خطأ، سيكون مصير بيروت كمصير غزة".

ومنذ أطلقت حركة (حماس) هجمات مباغتة على مستوطنات بغلاف غزة في السابع من أكتوبر واندلاع الحرب، يقع تبادل لإطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان كل يوم تقريبا، مما يسفر عن سقوط قتلى على الجانبين.