غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب وشمال لبنان

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين على عدة مناطق في جنوب وشمال لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم على منزل في بلدات ياطر وشقرا وبرج قلاويه في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص في بلدة برج قلاويه، ومقتل شخصين في بلدة ياطر.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة كفرشوبا ووادي الحجير بين بلدتي القنطرة والقصير في جنوب لبنان، وألقت القوات الإسرائيلية قنابل عنقودية عند أطراف بلدة فرون في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

واستهدفت غارة إسرائيلية مساء اليوم منزلاً في بلدة عين يعقوب في شمال لبنان. وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم جدار الصوت فوق قرى البقاع الشمالي شرق لبنان، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام".

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارة الإسرائيلية على بلدة السكسكية في جنوب لبنان عصر اليوم " أدت في حصيلة أولية إلى سقوط سبعة شهداء وإصابة سبعة آخرين بجروح".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عصر اليوم غارة، على دفعتين استهدفت وسط بلدة أنصار، وغارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي الصرفند والسكسكية في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما شن بعد ظهر اليوم غارة على بلدة برج قلاويه الجنوبية، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم محيط معتقل بلدة الخيام في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الاسرائيلي بعد ظهر اليوم على بلدة زوطر الغربية، وعلى المنطقة الواقعة بين بلدتي الرمادية وصديقين في جنوب لبنان.

كما أغار على أطراف بلدات قانا، وصديقين وجبال البطم الجنوبية، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بلدة يحمر الشقيف الجنوبية وأطرافها، وطال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة ارنون في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على بلدتي شمسطار وطاريا في البقاع شرق لبنان، بحسب ما أعلنت قناة " الجديد" المحلية.

وشنت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم غارة على بلدة حوش السيد علي في البقاع شرق لبنان.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات بعد ظهر اليوم استهدفت أطراف مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وبلدات صريفا، والسماعية ودبين، والمنصوري، وسهل بلدة في جنوب لبنان وأسفرت الغارة على بلدة صريفا الجنوبية عن سقوط ثلاثة قتلى.



وأغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بعد الظهر على مدينة النبطية الجنوبية مستهدفةً مسجد حي البياض الأثري ودمرته.

كما دمرت غارة إسرائيلية أخرى مبنى على طريق مدينة النبطية - نادي الشقيف، وتعرضت بلدة كفررمان الجنوبية بعد ظهر اليوم لغارة جوية دمرت مبنى فيها.