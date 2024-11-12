طالبان تتطلع إلى عصر جديد مع ترامب للحصول على 9 مليارات دولار من أموالها المجمدة

قالت الحكومة الأفغانية، التي تقودها حركة طالبان في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، إنها تريد بداية جديدة مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وتأمين حصولها، بعد طول انتظار، على أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد التي جمدتها إدارة الرئيس بايدن منذ ثلاثة سنوات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر، محمد سهيل شاهين قوله في رسالة نصية،:" نسعى إلى كتابة فصل جديد من العلاقات مع إدارة ترامب المقبلة ونريدها أن تقابل ذلك بالمثل".

وأضاف شاهين:" نريد رفع التجميد عن جميع احتياطيات بنك دا أفغانستان (البنك المركزي الأفغاني) وإعادتها إلينا".

وليس من الواضح مدى واقعية ما تأمله طالبان من تحسن في علاقتها مع الولايات المتحدة.

يشار إلى أن إدارة ترامب كانت توسطت في إبرام اتفاق 2020 الأصلي مع طالبان الخاص بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ، حيث تم إرسال وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو للتفاوض مباشرة مع قيادة الجماعة في قطر.

وأشار ترامب على نحو متكرر خلال حملته الانتخابية إلى التنفيذ الفاشل لعملية انسحاب القوات الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن عام 2021.