أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، موافقة مجلس إدارتها على الاستحواذ على حصة إضافية بالشركة المصرية للتكرير "Egyptian Refining Company"، وفقًا لبيان الشركة على موقع البورصة المصرية.

وبموجب الموافقة، سترتفع حصة شركة القلعة للاستثمارات المالية بالشركة المصرية للتكرير من 13% إلى 27.1%.

وبحسب البيان، سترفع القلعة حصتها بالشركة من خلال المساهمة بنسبة 55.4% في شركة New Age Refining Ltd، والتي ستقوم بشراء كامل أسهم شركة QPI Egypt Ltd، المالكة ذاتها لحصة فعلية غير مباشرة تمثل 25.4% من الشركة المصرية للتكرير بالقيمة الاسمية، من قطر للطاقة.

وتوقعت القلعة أن يتم استكمال إجراءات إقفال الصفقة في ديسمبر 2026، بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات.

وتأسست الشركة المصرية للتكرير في عام 2007، وذلك بغرض تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة، وتقليل اعتماد الاقتصاد المصري على استيراد المنتجات البترولية من الخارج، حيث تنتج الشركة غاز البترول المُسال (LPG)، والنافتا، والبنزين المُحسَّن، ووقود النفاثات، ووقود السولار المُطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V، بالإضافة إلى فحم البترول والكبريت.

وتمتلك الشركة معمل القاهرة لتكرير البترول في مسطرد، حيث يعد من أكبر معامل تكرير المواد البترولية على مستوى الجمهورية.

وتنتج 4.2 مليون طن من المنتجات البترولية السائلة، بالإضافة إلى 600 ألف طن فحم بترولي وكبريت سنويًا، بينما يبلغ استهلاك مصر من المنتجات البترولية السائلة حوالي 40 مليون طن سنويًا. وتبيع الشركة كامل إنتاجها من المنتجات البترولية السائلة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول بأسعار البورصات العالمية المعلنة، بموجب عقد طويل الأجل بين الشركة المصرية للتكرير والهيئة المصرية العامة للبترول.