جيش الاحتلال يزعم فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ولأول مرة، تم فتح معبر «كيسوفيم» اليوم، أمام مرور شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بالغذاء والماء والمعدات الطبية والمعدات المخصصة لمراكز الإيواء إلى وسط وجنوب قطاع غزة.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال، الذي نقلته وكالة «معا» الفلسطينية، فقد دخلت المساعدات إلى قطاع غزة بعد خضوعها للتفتيش في معبر كرم أبو سالم.

وقالت الولايات المتحدة في رسالة وجهتها لحليفتها في 13 أكتوبر الماضي، إن على إسرائيل اتخاذ خطوات لتحسين وضع المساعدات في غضون 30 يوما، وإنها قد تواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية إذا لم تفعل ذلك.

وذكرت مجموعة من ثماني منظمات إغاثة من بينها «أوكسفام»، وهيئة إنقاذ الطفولة، والمجلس النروجي للاجئين في تقرير مؤلف من 19 صفحة، إن «إسرائيل لم تلبِ المعايير الأمريكية التي تشير إلى دعم الاستجابة الإنسانية فحسب، بل اتخذت في الوقت نفسه إجراءات فاقمت الوضع بشدة على الأرض، لا سيما في شمال غزة».

وتتوغل القوات الإسرائيلية منذ أكثر من شهر في عمق شمال غزة، وتحاصر المستشفيات والملاجئ وتقتل المئات من المدنيين الفلسطينيين.

وأصدر خبراء في الأمن الغذائي العالمي يوم الجمعة الماضي، تحذيرا نادرا عن مجاعة وشيكة في أنحاء من شمال غزة ما لم تُتخذ إجراءات على الفور لتخفيف حدة الأوضاع.