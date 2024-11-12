قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، في مؤتمر صحفي اليوم، إن بلادها أعدت خططًا وسيناريوهات اقتصادية متعددة لحماية المصالح الوطنية بما يتناسب مع أهداف الثورة الإسلامية، وأنه يستوجب على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تجنب أي مسار خاطئ قد ينتهك حقوق الشعب الإيراني، وألّا يدخل في سياسات خاطئة.

وزعمت مهاجراني، في التصريحات الصحفية التي نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "تجربة الضغط القصوى على إيران فشلت، ولا تهمنا الأقوال بقدر ما تهمنا الأفعال، نقيم الأمور بناءً على العمل وليس التصريحات"، متابعة: "ننصح السيد ترامب بالاستفادة من التجارب السابقة واعتماد سياسة جديدة".

كان نائب الرئيس الإيراني للشئون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف قد وجه تحذيرات للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، بعد أيام من فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكي، وطالبه بـ"إعادة النظر في سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها ضد طهران خلال ولايته الأولى".