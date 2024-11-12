 إيران: لدينا خطط متعددة لحماية مصالحنا الوطنية.. وعلى ترامب تجنب أي مسار خاطئ قد ينتهك حقوقنا - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إيران: لدينا خطط متعددة لحماية مصالحنا الوطنية.. وعلى ترامب تجنب أي مسار خاطئ قد ينتهك حقوقنا

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 12:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 12:36 م

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، في مؤتمر صحفي اليوم، إن بلادها أعدت خططًا وسيناريوهات اقتصادية متعددة لحماية المصالح الوطنية بما يتناسب مع أهداف الثورة الإسلامية، وأنه يستوجب على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تجنب أي مسار خاطئ قد ينتهك حقوق الشعب الإيراني، وألّا يدخل في سياسات خاطئة.

وزعمت مهاجراني، في التصريحات الصحفية التي نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "تجربة الضغط القصوى على إيران فشلت، ولا تهمنا الأقوال بقدر ما تهمنا الأفعال، نقيم الأمور بناءً على العمل وليس التصريحات"، متابعة: "ننصح السيد ترامب بالاستفادة من التجارب السابقة واعتماد سياسة جديدة".

كان نائب الرئيس الإيراني للشئون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف قد وجه تحذيرات للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، بعد أيام من فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكي، وطالبه بـ"إعادة النظر في سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها ضد طهران خلال ولايته الأولى".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك