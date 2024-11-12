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لجنة برلمانية ألمانية تناقش موعد الانتخابات المبكرة

برلين - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 10:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 10:43 ص

تجتمع لجنة مراجعة الانتخابات في البرلمان الألماني (بوندستاج) صباح اليوم الثلاثاء لعقد جلسة خاصة لمناقشة موعد جديد للانتخابات، عقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وبحسب إدارة البرلمان، من المتوقع أن تحضر مفوضة الحكومة الألمانية لشئون الانتخابات، روت براند، الجلسة لتقديم تقرير عن حالة الاستعدادات للانتخابات.

وأثارت براند ضجة الأسبوع الماضي، عندما حذرت من أن موعد الانتخابات في يناير أو فبراير المقبل سيكون مبكرا للغاية.

ويطالب زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي المعارض، فريدريش ميرتس، بإجراء انتخابات في النصف الثاني من يناير المقبل.

وجاء في بيان من براند للمستشار أولاف شولتس في إشارة إلى مثل هذا الموعد المبكر: "بوجه عام، أرى مخاطر عالية في هذه الحالة من أن حجر الزاوية للديمقراطية والثقة في نزاهة الانتخابات قد يتعرضان للخطر".

ويتهم التحالف المسيحي براند بالسماح لشولتس بالتلاعب بها سياسيا. ونفى المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت، هذا الاتهام ووصفه بأنه سخيف.

ومن المتوقع أن تكون جلسة لجنة مراجعة الانتخابات علنية ويمكن متابعتها عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني للبوندستاج.

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