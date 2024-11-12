عرض فيلم «سامية» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يشهد فيلم "سامية" عرضه الأول بالعالم العربي، وذلك ضمن برنامج البانوراما الدولية، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 45، التي تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

يستند الفيلم إلى القصة الحقيقية لسامية يوسف عمر، وهي رياضية صومالية شابة، عنيدة وعازمة، تتحرك بجرأة نحو مستقبلها؛ لتصبح عداءة أولمبية، ورمزا للنضال من أجل الحرية، وحقوق المرأة في جميع أنحاء العالم.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان تريبيكا السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث نافس ضمن المسابقة الروائية الدولية، وفاز بجائزة الجمهور العالمية، وامتدت رحلته بالمهرجانات السينمائية؛ لتشمل مهرجان ميونخ السينمائي الدولي بألمانيا، حيث فاز بجائزة الجمهور، وبعدها مهرجان سيلك روود السينمائي الدولي، حيث حصل على جائزة أفضل مخرجة، ثم مهرجان ريكيافيك السينمائي الدولي.

"سامية" بطولة: واريس ديري، وفتحية عبسي، وإلهام محمد عثمان، وفتح الهادي، وريان روبل، وهو من إخراج ياسمين شمديريلي، التي تعاونت في تأليفه مع نسرين شمديريلي، وجوزيبي كاتوزيلا.