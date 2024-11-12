أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الروماني الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع عجز الميزان التجاري لرومانيا خلال سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بسبب نمو الواردات أسرع من الصادرات.

وذكر مكتب الإحصاء أن العجز ارتفع خلال سبتمبر إلى 57ر2 مليار يورو مقابل 16ر2 مليار يورو في الشهر نفسه من العام الماضي. وكان العجز في أغسطس 87ر2 مليار يورو.

وزادت الصادرات خلال سبتمبر بنسبة 3ر0% فقط في حين زادت الواردات بنسبة 3ر4% سنويا.

وخلال أول تسعة شهور من العام الحالي بلغ إجمالي عجز الميزان التجاري 48ر23 مليار يورو مقابل 42ر20 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 4ر1% في حين زادت الواردات بنسبة 3ر2% سنويا.