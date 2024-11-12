حزب الله يطلق 156 صاروخا على شمال إسرائيل

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 14 آخرون عندما أصابت غارة إسرائيلية شقة في منطقة عكار في شمال لبنان اليوم الاثنين.

وقالت مصادر أمنية إن الغارة أصابت شقة في قرية عين يعقوب في عكار، حيث كان يقيم بعض النازحين من القتال في جنوب لبنان.

وأضافت المصادر إن الهدف ربما كان عضوا في ميليشيات حزب الله الموالية لإيران.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها المنطقة للقصف منذ اندلاع الحرب بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 حتى يوم أمس الأحد إلى 3243قتيلا و 14134 جريحا، وفق مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اليوم الإثنين.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارة الإسرائيلية على بلدة السكسكية في جنوب لبنان عصر اليوم " أدت في حصيلة أولية إلى سقوط سبعة قتلى وإصابة سبعة آخرين بجروح".

من ناحية أخرى ، قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إن حزب الله اللبناني أطلق نحو 165 صاروخا على شمال إسرائيل.

وبحسب خدمة الإسعاف الإسرائيلية "ماجن ديفيد أدوم"، أصيب ستة أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر عاما واحدا، في منطقة كرمئيل بالجليل وفي منطقة كريات آتا، شرق حيفا.

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشماله.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية عسكرية برية في جنوب لبنان.