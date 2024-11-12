13 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا» باستشهاد، 11 مواطنا وإصابة عدد آخر جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استُشهد مواطنان وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وأصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة في قصف استهدف منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر 2023، إلى نحو 43,665، في حين تجاوز عدد المصابين 103,076 شخصًا، بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال.

وتشير التقارير إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض وفي أماكن يصعب الوصول إليها بسبب استمرار القصف، ما يزيد معاناة المواطنين ويزيد تعقيد الجهود الإنسانية الرامية إلى انتشال الجثامين وتقديم العون للمصابين.