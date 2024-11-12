 جماعة الحوثي تعلن تفاصيل عمليتين ضد مدمرتين وحاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر: استمرتا 8 ساعات - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 8:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

جماعة الحوثي تعلن تفاصيل عمليتين ضد مدمرتين وحاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر: استمرتا 8 ساعات


نشر في: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 7:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 7:58 م

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا حاملة الطائرات الأمريكية «إبراهام» في البحر العربي ومدمرتينِ أمريكيتين في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، في بيان مصور، مساء الثلاثاء، إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذا عمليتين عسكريتين نوعيتين، استهدفت الأولى حاملة الطائرات الأمريكية «إبراهام» الموجودة في البحر العربي وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة وذلك أثناء تحضير القوات الأمريكيّة لتنفيذ عمليات ضد اليمن.

وأضاف أن العملية حققت أهدافها بنجاح، وتمَّ إفشال عملية الهجوم الجوي الأمريكي الذي كان يُحضَّر له.

وأشار إلى أن العملية الأخرى استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعددٍ من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وحققت العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ، مبينة أن العمليتين استمرتا ثمانِ ساعات.

وحملت جماعة الحوثي، الولايات المتحدة وبريطانيا مسئولية تحويل منطقة البحر الأحمر إلى منطقة توتر عسكري وتداعيات ذلك على حركة الملاحة البحرية.

وأكد سريع، أن عملياتهم لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها ووقف العدوان على لبنان.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك