الشباب والرياضة تعلن انطلاق أولمبياد الفتاة الجامعية المصرية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، فعاليات اللقاء الرياضي "أولمبياد الفتاة الجامعية المصرية"، النسخة الثامنة على التوالي، تحت شعار "من أجل صحة أفضل لطالبات مصر"، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من ١١ لـ ١٤ نوفمبر الجاري، في المدينة الشبابية بأبي قير.

بمشاركة ٥٠٠ طالبة يمثلون ٢١ جامعة مصرية بالإضافة الي هيئة الإشراف من الوزارة والجامعات المشاركة ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

أشار أشرف صبحي الي ان هذا الأولمبياد يعتبر فرصة فريدة للطالبات لإظهار مهاراتهن وقدراتهن الرياضية، وهو جزء من رؤية القيادة السياسية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الرياضة النسائية، ودور الفتيات في المجتمع وتقديم الدعم لهن في مختلف المجالات بما في ذلك الرياضة.

وتسعى هذه الفعالية إلى تعزيز النشاط الرياضي بين الفتيات الجامعيات وتحفيزهن على ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى تعزيز قيم القيادة والعمل الجماعي.

يضم الأولمبياد مجموعة من الألعاب الرياضية المتنوعة، من بينها (كرة السلة، الكرة الطائرة، خماسي كرة القدم، ألعاب القوى، السباحة، كاراتيه، وتنس الطاولة، حيث تتم المنافسات في أجواء حماسية تعكس روح المنافسة والصداقة بين المشاركات، على أن يتم تكريم المواهب والفرق الفائزة في كل لعبة ومنحهن ميداليات الفوز، بالإضافة إلى منح شهادات تقديرية لجميع المشاركات لتعزيز روح التنافس.