ألمانيا تقدم 40 مليون يورو إضافية للمساعدات الشتوية لأوكرانيا

أعلنت ألمانيا عن تخصيص 40 مليون يورو إضافية للمساعدات الشتوية المخصصة لأوكرانيا في ظل استمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقال فاديفول في بوليفيا اليوم الثلاثاء ، قبل مغادرته بوليفيا إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا :" إننا نساعد في ضمان بقاء المنازل دافئة ومضيئة، وفي منع روسيا من كسر عزيمة المدافعين عن وطنهم من خلال هجماتها الإرهابية التي تستهدف إمدادات الغاز والتدفئة المدنية".

ومن المنتظر أن يتم إنفاق هذا المبلغ على إجراءات إنسانية مثل إصلاح أنظمة التدفئة والمنازل المتضررة، وتوريد مولدات كهربائية ومواد عينية مثل البطانيات ومنتجات النظافة الصحية.

ويواجه سكان أوكرانيا الشتاء الرابع لهم في ظل الحرب، حيث تنخفض درجات الحرارة في كثير من الأحيان إلى ما دون 20 درجة مئوية تحت الصفر. ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هناك أكثر من 12 مليون شخص في البلاد بحاجة إلى المساعدة. وكانت المفوضية أعلنت مؤخرا أنها تدعم حاليًا نحو 400 ألف شخص من خلال تقديم مدفوعات نقدية وأجهزة تدفئة ومولدات وخزانات طاقة، وحذرت المفوضية من أن "الهجمات الروسية تستهدف بشكل متزايد البنية التحتية للطاقة، مما يعرقل إمدادات الكهرباء والغاز والمياه".

ويُعتبر الأشخاص في المناطق القريبة من الجبهة هم الفئة الأكثر عرضة للخطر.

وتُعدّ ألمانيا من أهم الداعمين لأوكرانيا، إلا أنّ المساعدات الإنسانية الألمانية تراجعت هذا العام بسبب تخفيضات في ميزانية وزارة الخارجية، ففي العام الماضي تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية الألمانية 400 مليون يورو، بينما تقلصت هذه القيمة إلى أقل من النصف هذا العام.

وتُعدّ الحرب في أوكرانيا إحدى القضايا المحورية المدرجة على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.

وتضم مجموعة السبع كلًا من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة. كما من المنتظر أن يشارك في الاجتماع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها كضيف.