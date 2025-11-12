أونتاريو الكندية تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية الدول السبع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• الاجتماع ينطلق مساء الأربعاء ويستغرق يومين، ويبحث قضايا عالمية وسبل تعزيز التعاون الدولي..

تستضيف مقاطعة أونتاريو الكندية، الأربعاء، اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وأفاد بيان للحكومة الكندية الأربعاء، أن الاجتماع يستغرق يومين، وسيبحث قضايا عالمية وسبل تعزيز التعاون الدولي.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات صحفية، قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، إن الاجتماع سينطلق مساء الأربعاء بمأدبة عشاء.

وأضافت أن الاجتماع سيناقش القضايا المتعلقة بتعزيز السلام والاستقرار على المدى الطويل في الشرق الأوسط، وتعزيز الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأوضحت أن المشاركين سيتبادلون وجهات النظر "بشكل بنّاء" حول الأولويات الحاسمة مثل الاستجابة للأزمات العاجلة في مناطق مثل السودان التي تشهد اشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، وهايتي التي تعاني مؤخرا من عاصفة مدارية تسببت بأعاصير.