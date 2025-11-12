أنقرة: ستنقل جثامين شهداء الطائرة المنكوبة إلى تركيا

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، إنه سيجري نقل جثامين الجنود الشهداء الأتراك جراء تحطم طائرة الشحن العسكري على الحدود الجورجية الأذربيجانية، إلى بلاده بواسطة طائرة من طراز "أي – 400 إم".

جاء ذلك في تدوينة، الأربعاء، عبر منصة "إن سوسيال" التركية، حيث أشار إلى استمرار أعمال البحث والإنقاذ والتحقيق في موقع سقوط الطائرة التركية على الحدود الأذربيجانية - الجورجية.

وأضاف: "سيتم نقل جثامين شهدائنا الأعزاء إلى بلادنا على متن طائرة A-400M التي أقلّت فرق البحث والإنقاذ والتحقيق إلى جورجيا".

كما تقدم بالشكر إلى السلطات الجورجية التي سخّرت كل إمكاناتها منذ اللحظة الأولى، وقدمت دعما سريعا وفعالا في أعمال البحث والإنقاذ.

وأوضح أنه سيواصل إطلاع الرأي العام على آخر التطورات المتعلقة بالحادث.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 20 عسكريا جراء تحطم طائرة شحن تابعة لها، أمس الثلاثاء، على الحدود الأذربيجانية الجورجية.

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، العثور على الصندوق الأسود للطائرة العسكرية المنكوبة وبدء التحقيقات حول سبب السقوط.

وكانت الدفاع التركية أعلنت الثلاثاء، تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز "C130" تابعة لها، على الحدود الأذربيجانية الجورجية، أثناء عودتها من أذربيجان إلى البلاد، لتعلن لاحقا عثور فرق البحث والإنقاذ الجورجية على حطامها.

وأشارت الوزارة إلى أن تحديد سبب تحطم الطائرة سيتم بعد فحص دقيق للحطام من قبل الفريق التركي المختص.