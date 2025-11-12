أوكرانيا تتخلى عن مزيد من المواقع في منطقة زابوريجيا

بعد اعترافه بخسارة عدة قرى، اضطر الجيش الأوكراني للتخلي عن مزيد من المواقع في منطقة زابوريجيا الواقعة جنوبي البلاد.

وأعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، بعد ظهر اليوم الأربعاء، في منشور على تطبيق تليجرام أن "الوحدات الأوكرانية انسحبت في وقت متأخر مساء أمس إلى مواقع أكثر ملاءمة جراء القصف المكثف لمواقعنا في منطقة ريفنوبيليا".

وأوضحت القيادة الجنوبية أنه تم إيقاف التقدم الروسي لاحقا، مشيرة إلى وقوع حوالي عشرين اشتباكا في المجمل.

وخلال الأيام الأخيرة، خسر الجيش الأوكراني عدة مواقع تقع شمال شرق بلدة هوليايبول الصغيرة لصالح الجيش الروسي.