استقالة نائب الرئيس الإندونيسي وسط جدل بشأن مؤهلاته التعليمية وأهليته للمنصب

استقال نائب الرئيس الإندونيسي اليوم الخميس، وسط تزايد التساؤلات بشأن أهليته لتولي المنصب، عقب صدور أحكام قضائية مؤخرا شككت في مؤهلاته التعليمية.

وقدم جبران راكابومينج راكا /39 عاما / نجل الرئيس السابق جوكو ويدودو، استقالته إلى قيادة الجمعية الاستشارية الشعبية، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، بمقر البرلمان في العاصمة جاكرتا.

وكان راكا عرض الاستقالة يوم الثلاثاء خلال اجتماع مع الرئيس برابوو سوبيانتو، قائلا إنه يريد تجنب استمرار الجدل السياسي لفترة طويلة، لكن وزيرا في الحكومة قال إن الرئيس حث راكا حينها على الدفاع عن نفسه، ولم يتضح ما إذا كان قد قبل عرض الاستقالة.

وقضت المحكمة الدستورية والمحكمة العليا الشهر الماضي بأن الوثائق التي قدمها راكا بشأن تعليمه في الخارج لا تستوفي متطلبات الترشح للانتخابات.

وأطلق التماس لاحق، قدمه يوم الأربعاء 120 نائبا من ثمانية أحزاب سياسية إلى قيادة البرلمان، مسارا برلمانيا قد ينتهي بعزله من منصبه.