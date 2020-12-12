 الغضبان ووزير العدل يتفقدان الشهر العقاري المطور وأعمال تطوير مجمع محاكم بورسعيد - بوابة الشروق
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الغضبان ووزير العدل يتفقدان الشهر العقاري المطور وأعمال تطوير مجمع محاكم بورسعيد

أ ش أ
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 12:34 م | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 12:34 م
تفقد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمستشار عمرو مروان وزير العدل،اليوم السبت، الشهر العقاري المطور داخل ديوان عام المحافظة، ومركز التوثيق المتطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد بمنطقة الإسراء في حي الضواحي، وأعمال تطوير قاعات مجمع محاكم بورسعيد في حي الشرق.

جاء ذلك خلال زيارة وزير العدل لمحافظة بورسعيد اليوم، ولقائه بالمحافظ عادل الغضبان بديوان عام المحافظة، وتأتي الزيارة في إطار جهود وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة، وفي مقدمتها المحاكم سواء بإنشاء أبنية جديدة لقصور العدالة أو تطوير القائم منها وميكنته، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي بهدف التيسير على المواطنين وتقريب جهات التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة والتيسير على القضاة والمتقاضين.

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