مدحت العدل: توقيت صورة ميدو مع الخطيب «استفزاز لمشاعر الجماهير»

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يرى مدحت العدل، المرشح لرئاسة نادي الزمالك، أن توقيت صورة أحمد حسام ميدو مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أستفزت مشاعر الجماهير.

وأثار ميدو الجدل بعد التقاطه صورة مع أسطورة النادي الأهلي محمود الخطيب، في ظل المشاحنات القائمة بين مجلس إدارة الناديين في الوقت الحالي.

وقال مدحت العدل في حوار مطول لقناة "أون": "توقيت صورة ميدو مع الخطيب بتستفز الجماهير، وتوقيته غير ذكي بالمرة".

وأضاف: "نشر صورة ميدو مع كابتن محمود الخطيب استفزاز لجمهور الزمالك وهذا امر واضح".

وشدد العدل على أن تحقيق العدل في مباريات الكرة أول خطوة لوقف التعصب بين الجماهيرين، مشيرا إلى أنه لو نجح في رئاسةنادي الزمالك سيستمر في انتاج الأفلام والمسلسلات.

وعن أزمة أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالنادي .. أجاب: "مبدئيا لن نترك نادي الزمالك يقع أبدا و2005 لن تتكرر مجددا".

وأتم: "أيمن يونس تحدثت معه بعد الاعتداء عليه بالأمس وأكد أن الموضوع بسيط".