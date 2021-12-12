غادة والي: 189 دولة وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

قالت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، إن هناك 189 دولة وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مضيفةً أن هناك اهتماما كبيرا من المجتمع المدني بشأن الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج "التاسعة"، عبر فضائية "الأولى"، اليوم السبت، أن هناك 144 دولة حول العالم و5 رؤساء دول و50 وزيرا سيشاركون في هذا المؤتمر العالمي، إضافة إلى 286 جمعية من جمعيات المجتمع المدني و257 جمعية من جمعيات المجتمع الأهلي.

واستكملت، أن المؤتمر أقيم منذ عامين في الإمارات، متابعةً أن الدورة الحالية ستشهد أعلى حضور من ممثلي الدول حول العالم.

يذكر أن، هيئة الرقابة الإدارية، أعلنت على صفحتها الرسمية، صباح اليوم، عن استضافة مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، وهو الحدث الأكبر في مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.

