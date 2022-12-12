دوي انفجار وإطلاق نار قرب بيت ضيافة في أفغانستان

سُمع دوي انفجار قوي وإطلاق نار، الإثنين، في "بيت ضيافة" عادة ما ينزل فيه رجال أعمال صينيون بالعاصمة الأفغانية كابل.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كان الانفجار قويا جدا وسمع بعد ذلك إطلاق نار كثيف، فيما أوردت وسائل إعلام محلية معلومات مماثلة.

في الغضون، قال مصدران من طالبان لـ"رويترز" إن مسلحين فتحوا النار داخل مبنى يسكنه بعض الأجانب في العاصمة.

ومازلت الصين تحتفظ بسفارتها في كابل.

وقالت قناة الحرة، إن مجموعة مسلحة هاجمت فندقا في شارع برج شهر نو في المنطقة، موضحة أنه لم تتضح بعد طبيعة الهجوم أو الاستهداف، إلا أن الفندق يستقبل مواطنين من الصينيين.