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مصر
نبيل فهمي يكتب: رسائل سياسية من بطولة كروية
مدبولي يؤكد ضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات توفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المواطنين
قانون التصالح.. نائب: أغلب المواد التي تمنيت تعديلها لم يتم الموافقة عليها
زراعة الشيوخ توصي بتوفير مليون طن أعلاف شهريا والرقابة على توزيعها
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ملك البحرين: نواصل مساعينا لسلام شامل وعادل في الشرق الأوسط
أردوغان: صادرات تركيا الدفاعية ستتجاوز 4 مليارات دولار في 2022
الأمم المتحدة: 7.3 مليون شخص تعرضوا لعنف النوع الاجتماعي في سوريا
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كأس العالم.. حكم مكسيكي يدير لقاء المغرب وفرنسا في نصف النهائي
الأهلي يتقدم على الإتحاد 2-0 في الشوط الأول
كأس العالم.. فاران يحذر زملائه من التهاون أمام المغرب
رأي
فن
أبو بكر شوقي يبدأ تصوير فيلم هجان في مدينة تبوك بالسعودية
يعرض 19 يناير.. الخلاط بلس من برنامج على يوتيوب لفيلم من إنتاج نتفليكس
أكثر المقاطع الرائجة على يوتيوب في 2022.. بينها زواج لذيذ وغناء الكبير لمربوحة
أكثر الأغنيات الرائجة على يوتيوب في 2022.. أحمد سعد يكتسح القائمة
مال وأعمال
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مواطن
رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: نتحمل أي زيادة في تكلفة بناء الوحدات.. ولا يمكن الجزم بأسعار الطروحات القادمة
عضو شعبة المستوردين: نقص العملة السبب الرئيسي لعدم الإفراج عن البضائع
وزير النقل يدعو للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
حوادث وقضايا
كشف ملابسات إصابة طالب بسبب محاكاة لعبة داخل مدرسة بالقليوبية
لمروره بأزمة نفسية.. شاب ينهي حياته شنقا داخل شقته بأكتوبر
بعد عامين.. القبض على شخص استعرض بسيارته على الطريق في الإسكندرية
إصابة شخصين في حادث تصادم أمام مبنى قوات أمن الجيزة
تليفزيون
الخميس.. صناع مشروع كابيتانو مصر وأبطال العرض المسرحي خطة كيوبيد ضيوف منى الشاذلي