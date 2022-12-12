وزيرا خارجية الهند وكندا يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون بين البلدين

بحث وزير الشئون الخارجية الهندي إس جايشانكار، اليوم الإثنين، مع نظيرته الكندية ميلاني جولي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ؛ وذلك على خلفية القلق العالمي المتزايد بشأن زيادة استعراض القوة العسكرية للصين في المنطقة.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن المحادثة الهاتفية بين الوزيرين جاءت بعد أكثر من أسبوعين من توصل كندا إلى استراتيجية شاملة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتهدف إلى تعزيز السلام والمرونة والأمن.

بدورها، قالت جولي - في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "ناقشنا استراتيجيتنا الجديدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ وكيف نخطط للعمل معا لتقوية العلاقات بين الشعبين وتعزيز مصالحنا المشتركة بينما تترأس الهند مجموعة العشرين العام المقبل".

وأضافت "أن الصين استفادت من النظام الدولي القائم على القواعد لتنمو وتزدهر، لكنها تسعى الآن بنشاط لإعادة تفسير هذه القواعد لاكتساب مزايا أكبر".

من جهته، قال جايشانكار: "تحدثنا عن تعزيز تعاوننا الثنائي.. كما تبادلنا وجهات النظر حول منطقة المحيطين الهندي والهادئ وكيف يمكن لاستراتيجية كندا الجديدة أن تساهم في تعزيز علاقاتنا".