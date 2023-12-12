نجم مانشستر يونايتد يقترب من مزاملة مرموش

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كشفت تقارير صحفية اقتراب نادى آينتراخت فرانكفورت، من حسم سباق ضم الهولندى دونى فان دى بيك، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزى.

وكشف الصحفى الإيطالى فابريزيو رومانو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، دخول نادى آينتراخت فرانكفورت الذى يلعب ضمن صفوفه مهاجم المنتخب الوطنى عمر مرموش، فى مفاوضات متقدمة مع نادى مانشستر يونايتد لضم اللاعب الهولندى على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف رومانو أن ثمة سباق يدور بين آينتراخت فرانكفورت وجيرونا الإسبانى، الذى يسعى هو الآخر لضم اللاعب على سبيل الإعارة، وفقا لشروط مختلفة.

واختتم الصحفى الإيطالى بالتأكيد على رحيل اللاعب عن صفوف مانشستر قريبا إلى إحدى الوجهتين.

وانضم فان دى بيك إلى صفوف مانشستر يونايتد عام 2020 قادما من صفوف أياكس الهولندى مقابل 44 مليون يورو، وينتهى تعاقده مع الشياطين الحمر فى يونيو 2025.

وشارك صاحب الـ26 عاما فى مباراتين فقط خلال هذا الموسم مع مانشستر يونايتد.