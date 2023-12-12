أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار المنتجين "الجملة" في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2% شهريا، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد انكماش الأسعار بنسبة 0.3% وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 0.4%، وفقا للبيانات الأولية خلال أكتوبر الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة في اليابان خلال نوفمبر بنسبة 0.3% في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.1% فقط بعد ارتفاعها بنسبة 0.9% في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 0.8% وفقا للبيانات الأولية.

وأشار تقرير البنك المركزي الياباني، إلى تراجع أسعار الصادرات خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2% شهريا وارتفاعها بنسبة 0.9% سنويا، في حين ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.7% شهريا وتراجعها بنسبة 9.7% سنويا.