نتنياهو يقر بخلافه مع بايدن بشأن اليوم التالي للحرب في غزة ومرحلة ما بعد حماس

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بوجود خلاف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول اليوم التالي للحرب في غزة ومرحلة "ما بعد حماس".

وقال نتنياهو، في تصريح مكتوب حصلت وكالة "الأناضول" للأنباء على نسخة منه: "إنني أقدر بشدة الدعم الأمريكي لتدمير حماس وإعادة رهائننا"، مضيفاً: "بعد حوار مكثف مع الرئيس بايدن وفريقه، حصلنا على الدعم الكامل للتوغل البري وصد الضغوط الدولية لوقف الحرب".

وتابع: "نعم هناك خلاف حول اليوم التالي لحماس، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق حول هذا أيضا"، مشدداً "أود أن أوضح موقفي: لن أسمح لإسرائيل أن تكرر خطأ أوسلو"، على حد تعبيره.

وكان بايدن قد أشار في كلمة له، الاثنين، إلى خلافات مع نتنياهو قائلا: "لدي خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي رده على تصريحات نتنياهو، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا) إن نتنياهو "يحارب الكل الفلسطيني".

وأضاف: "تصريح نتنياهو الذي يساوي بين اتفاق أوسلو وما حصل في 7 أكتوبر يؤكد أن حربه ضد الكل الفلسطيني".

وتابع: "نحن نقول لنتنياهو إن أوسلو ماتت تحت جنازير دباباته التي تجتاح كل مدننا وقرانا ومخيماتنا من جنين حتى رفح".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء 18 ألفا و412 شهيدا و50 ألفا و100 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.