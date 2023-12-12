تقرير: إسرائيل تبدأ ضخ مياه البحر في أنفاق حماس في غزة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مسئولين أمريكيين لم تسمهم، أن إسرائيل بدأت ضخ مياه البحر في مجمع أنفاق حركة حماس في غزة، مضيفة أن العملية ستستغرق على الأرجح أسابيع.

ووفقا لمسئولين أمريكيين مطلعين، فإن غمر الأنفاق، بدأ في الوقت الذي أضافت فيه إسرائيل مضختين أخريين، إلى المضخات الخمس التي تم تركيبها الشهر الماضي، وأجرت بعض الاختبارات الأولية.

وأضافوا أن فائدة استخدام مياه البحر في متاهة واسعة تحت الأرض تمتد لحوالي 482 كيلومترا، وتتضمن أبوابا سميكة "ما تزال قيد التقييم من قبل الإسرائيليين".

وأوضحت الصحيفة أن بعض مسئولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يقولون إن العملية قد تساعد في تدمير الأنفاق التي تعتقد إسرائيل أن الحركة تخفي محتجزين إسرائيليين ومقاتلين وذخائر داخلها، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت الصحيفة أن مسئولين آخرين أبدوا مخاوفهم من أن مياه البحر قد تعرض إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر.

ولم يعلق جيش الاحتلال على التقرير. كما لم يرد متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية على طلب رويترز للتعليق.