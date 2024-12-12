أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد أخصائي العظام الوحيد بشمال غزة الدكتور سعيد جودة، أثناء توجهه من مستشفى كمال عدوان إلى مستشفى العودة لمعالجة بعض الحالات.

وأشارت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إلى استهداف الطبيب جودة من قبل طائرات الاحتلال (الكوادر كابتر)، التي أطلقت النار عليه مباشرة؛ ليرتقي شهيدا ويرتفع شهداء القطاع الصحي إلى 1057 شهيدًا.

وقالت إن «جودة - على الرغم من إصابته قبل أسبوعين - إلا أنه استمر في تقديم الخدمة ومعالجة المرضى بالمستشفى».

وجددت الصحة الفلسطينية مناشدتها لجميع المؤسسات الأممية والحقوقية، ضرورة توفير الحماية للمستشفيات والطواقم الصحية، وهم يقومون بواجبهم الإنساني.

ودعت جميع العاملين في المنظومة الصحية في كل دول العالم إلى التضامن مع الطواقم الصحية في قطاع غزة، والذي يتعرض فيه القطاع للإبادة الجماعية.