السجن المشدد 15 سنة وغرامة للمتهمين بحيازة 50 طربة حشيش في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 3235 جنايات ثان العاشر من رمضان لسنة 2024، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم بنطاق قسم ثان العاشر من رمضان.

تبين من أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهم نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهم 50 طربة من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها على النحو المبين في التحقيق.