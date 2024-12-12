ترأس اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، حيث بدأت فعاليات الجلسة بالسلام الوطني.

وجه محافظ بورسعيد خالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لزيارته لمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن الزيارة حققت العديد من المكتسبات لصالح أبناء المحافظة، حيث صدق رئيس الوزراء على عدة قرارات من شأنها تنمية كل القطاعات ببورسعيد، منها السياحية والتعليمية والصناعية وقطاع الطرق وقطاع الإسكان وغيرها، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء مع النواب عكس مدى التناغم والتعاون والتكامل بين قيادات الدولة المصرية والسلطة التشريعية والتنفيذية.

كما أشاد بالجهود التي بذلها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خلال لقاء رئيس الوزراء في عرض كل المشكلات والملفات التي تهم المواطن البورسعيدي، مؤكدا أن حجم المكتسبات والنتائج التي أسفرت عنها الزيارة تعد تاريخية لمحافظة بورسعيد.

كما توجه المحافظ بخالص الشكر والتقدير للقيادات الأمنية بمحافظة بورسعيد، على رأسهم اللواء تامر السمري مدير أمن بورسعيد، ورئيس جامعة بورسعيد الدكتور شريف صالح، والتنفيذيين ورؤساء الأحياء وبورفؤاد والشركات الهندسية المنفذة لمشروعات التطوير، وكل من ساهم في خروج بورسعيد في أبهى صورة لها، خلال زيارة رئيس الوزراء، قائلا: "هذا التناغم الرائع عكس الحب غير المحدود من أبناء بورسعيد لمحافظتهم".



يأتي ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وعادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، وحسن عمار عضو مجلس النواب، وأحمد فرغلي عضو مجلس النواب، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، والدكتورة راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد، واللواء أحمد توفيق مساعد مدير الأمن، ومديري المديريات، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الجلسة وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد على عدة قرارات، منها التصديق على مذكرة المستشار القضائي للنظر في تعديل القرار رقم 85 لسنة 2020 بشأن الضوابط الخاصة بتقنين الأوضاع، فيما تضمنه من عدم قبول طلبات التقنين للمساكن المشتراة بعد تاريخ نشره في 30/6/2021، وذلك بإتاحة الفرصة لتقنين وضع حالات الشراء اللاحقة لهذا التاريخ وحتى 31/10/2024.

كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد على مذكرة إدارة الأملاك بشأن الطلب المقدم من مديرية أوقاف بورسعيد، بشأن تخصيص قطعة الأرض المقام عليها مسجد الدعوة الإسلامية بحي الضواحي، لصالح مديرية أوقاف بورسعيد بذات الحدود والأبعاد القائم عليها لإمكانية عمل إحلال وتجديد للمسجد لخدمة أهالي المنطقة، وبناء على مذكرة التربية والتعليم الخاصة بطلب النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، بشأن عدم وجود مدرسة تجريبي متميز بحي الزهور لخدمة أبناء الحي، فقد أكد محافظ بورسعيد دراسة إمكانية تنفيذ مدرسة تجريبي متميز بعد إجراء زيارة ميدانية لعدد من المدارس بحي الزهور وتحديد آليات التنفيذ، وذلك بالتنسيق مع النائب أحمد فرغلي.

كما تم الموافقة على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بشأن تخصيص قطعة الأرض الكائنة بالمنطقة المحصورة بين مبنى الوحدة البيطرية والسلخانة بمنطقة اللبانة بنطاق حي الضواحي بمساحة 4870 مترا مربعا ضمن مشروع أبراج بالميرا "السكني متعدد الأغراض"، والموافقة على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن طلب مديرية الأوقاف استصدار قرار تخصيص بمسجد الميزان.