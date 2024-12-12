ياسر إبراهيم: الأهلي قادر على ‏تحقيق طموحات جماهيره ومواجهة الريال حلم

قال ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يمتلك المقومات التي ‏تؤهله للتتويج بكأس التحدي، خاصة مع حضور الجماهير الغفيرة الداعمة للفريق في قطر، ‏ودوافع اللاعبين للفوز باللقب والتأهل لملاقاة ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا.

وأكد ياسر إبراهيم، في تصريحات لموقع النادي الأهلي الرسمي: "بدأنا بطولة كأس القارات للأندية بالفوز على العين الإماراتي بثلاثة ‏أهداف دون رد على استاد القاهرة، واحتفلنا مع جماهيرنا بكأس «آسيا- إفريقيا- المحيط ‏الهادئ»، وعلينا مواصلة السعي بكل قوة لتحقيق لقب كأس التحدي".

وأوضح أن ‏الأهلي عندما يشارك في بطولة يكون هدفه التتويج باللقب، ويتم ‏التحضير الجيد لجميع ‏المباريات من خلال دراسة المنافس بشكل جيد، وهو ما يحدث بالتأكيد قبل مباراة كأس ‏التحدي. ‏

وشدد مدافع الأهلي على أن مقابلة ريال مدريد في نهائي البطولة حلم لجميع اللاعبين، لا سيما ‏أن هذه المباراة ستظل عالقة في أذهان الجميع، وسوف تُكتب للجيل الحالي الذي نجح في ‏الفوز بالبطولات وكان على قدر ثقة مسئوليه وجماهيره. ‏

وأضاف: "شاركنا من قبل أمام ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية وقدّمنا مباراة كبيرة ‏ووصلنا إلى مرمى الفريق الإسباني وأهدرنا بعض الفرص، وهذا ما يؤكد أن الأهلي قادر على ‏تحقيق طموحات جماهيره في المواجهات الكبرى، لكن لن نسبق الأحداث وسيكون كامل ‏تركيزنا على مباراة كأس التحدي".

ووجه ياسر إبراهيم رسالة إلى جماهير الأهلي في ختام تصريحاته قائلًا: "ننتظركم في قطر، ‏أنتم دائمًا السند والداعم في كل الأوقات، نعاهدكم على بذل أقصى جهد للفوز بلقب كأس ‏التحدي".