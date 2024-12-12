ياسر إبراهيم: الأهلي قادر على ‏تحقيق طموحات جماهيره ومواجهة الريال حلم

قال ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يمتلك المقومات التي تؤهله للتتويج بكأس التحدي، خاصة مع حضور الجماهير الغفيرة الداعمة للفريق في قطر، ودوافع اللاعبين للفوز باللقب والتأهل لملاقاة ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا.
وأكد ياسر إبراهيم، في تصريحات لموقع النادي الأهلي الرسمي: "بدأنا بطولة كأس القارات للأندية بالفوز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد على استاد القاهرة، واحتفلنا مع جماهيرنا بكأس «آسيا- إفريقيا- المحيط الهادئ»، وعلينا مواصلة السعي بكل قوة لتحقيق لقب كأس التحدي".
وأوضح أن الأهلي عندما يشارك في بطولة يكون هدفه التتويج باللقب، ويتم التحضير الجيد لجميع المباريات من خلال دراسة المنافس بشكل جيد، وهو ما يحدث بالتأكيد قبل مباراة كأس التحدي.
وشدد مدافع الأهلي على أن مقابلة ريال مدريد في نهائي البطولة حلم لجميع اللاعبين، لا سيما أن هذه المباراة ستظل عالقة في أذهان الجميع، وسوف تُكتب للجيل الحالي الذي نجح في الفوز بالبطولات وكان على قدر ثقة مسئوليه وجماهيره.
وأضاف: "شاركنا من قبل أمام ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية وقدّمنا مباراة كبيرة ووصلنا إلى مرمى الفريق الإسباني وأهدرنا بعض الفرص، وهذا ما يؤكد أن الأهلي قادر على تحقيق طموحات جماهيره في المواجهات الكبرى، لكن لن نسبق الأحداث وسيكون كامل تركيزنا على مباراة كأس التحدي".
ووجه ياسر إبراهيم رسالة إلى جماهير الأهلي في ختام تصريحاته قائلًا: "ننتظركم في قطر، أنتم دائمًا السند والداعم في كل الأوقات، نعاهدكم على بذل أقصى جهد للفوز بلقب كأس التحدي".