ماكرون يجري مباحثات في وارسو بشأن الدعم الأوروبي لأوكرانيا

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إجراء محادثات مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في وارسو، اليوم الخميس، بشأن الدعم الأوروبي لأوكرانيا في ضوء وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة.

وقد يحاول ترامب، عندما يتولى الرئاسة الشهر المقبل، الضغط على أوكرانيا وروسيا للدخول في مفاوضات.

وعلى سبيل المثال، ويمكنه أن يهدد أوكرانيا بوقف المساعدات العسكرية إذا رفضوا ذلك.

وعلى العكس من ذلك، يمكنه أن يحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من زيادة الدعم العسكري لكييف في حال رفض الكرملين المفاوضات.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن ممثلين من عدة دول في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يجرون محادثات سرية منذ أسابيع بشأن كيفية مراقبة وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا في المستقبل.

وتفيد تقارير، بأن فرنسا وبريطانيا تأخذان زمام المبادرة في هذا الشأن.

ووفقا لتقارير إعلامية غير مؤكدة، قد تكون هناك أيضا مناقشات بين توسك وماكرون بشأن نشر قوة حفظ سلام من الجنود الأجانب في أوكرانيا بعد الحرب.

ووفقا لتقارير إعلامية غير مؤكدة، فإنه من المحتمل أن يجرى توسك وماكرون مباحثات بشأن تمركز قوات حفظ سلام من الجنود الأجانب في أوكرانيا بعد الحرب.

ولم يتضح مدى مشاركة الحكومة الألمانية في هذه المباحثات حتى الآن.

وذكر موقع بوليتيكو، نقلا عن دبلوماسي أوروبي ومسئول فرنسي، أن ماكرون يريد أن يناقش مع توسك احتمالية نشر قوة حفظ سلام تتألف من جنود أجانب بعد انتهاء الحرب.

ونقلت صحيفة Rzeczpospolita البولندية، عن خبير من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، القول إن مثل هذه المهمة يمكن أن تتألف من 5 ألوية يبلغ قوامها نحو 40 ألف جندي، حيث من المحتمل أن تتولى بولندا قيادة إحداها.