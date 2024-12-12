البنتاجون: اتصالاتنا مع تركيا مستمرة بشأن التطورات في سوريا

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم، أن اتصالاتها مع تركيا مستمرة بشأن تطورات الوضع في سوريا إثر سقوط نظام بشار الأسد.

جاء ذلك في تصريح لنائبة متحدث البنتاجون، سابرينا سينج، الخميس، في مؤتمرها الصحفي اليومي.

وأشارت سينج إلى أن الولايات المتحدة لديها "علاقة ممتازة" مع تركيا فيما يتعلق بالتطورات في سوريا.

وقالت عن الوضع في سوريا: "ندرك أن الوضع على الأرض له ديناميكيات متغيرة باستمرار".

وأضافت المسئولة الأمريكية: "من المؤكد أن تركيا تواجه تهديدات من داخل سوريا ولها الحق في حماية نفسها".

وذكرت أن الولايات المتحدة تواصل اتصالاتها ليس فقط مع تركيا ولكن أيضًا مع الأطراف الأخرى فيما يتعلق بسوريا، داعية إلى خفض التوترات والصراعات في المنطقة، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وفي 8 ديسمبر الجاري سيطرت الفصائل السورية المسلحة على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى.