الحصر العددي لدائرة «المحمودية الرحمانية رشيد» يظهر تقدم خالد أبو أحمد ومحمد عباسى بمحافظة البحيرة

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة "الرابعة المحمودية الرحمانية رشيد" في محافظة البحيرة عن أرقام الحصر العدد لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 524772 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 83952 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 80898 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 3054 صوتا.

وأظهر الحصر العددي لأصوات الناخبين، تقدم محمد عباسي "مستقل" حيث حصل على 12792 صوتا، كما حصل خالد أبو أحمد حزب "حماة وطن" على 12722 صوتا، ونظرًا لعدم تخطي المرشحين نسبة 50% + 1 رغم حصولهم على نسب تصويت تفوق باقي منافسيهم بالدائرة، إلا أن ذلك يشير إلى إجراء جولة الإعادة بينهما.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة النتائج من الجولة الثانية؛ بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.